مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثي سير بمحافظة البحيرة

لقي مزارع مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وعربة كارو، على طريق قرية عبدالمنعم رياض بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد باستقبال المستشفى جثة مزارع جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وعربة كارو.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين وفاة صابرة زايد عوض، 51 عاما، من قرية الشعراوي حوش عيسى، وجرى وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة شخصين بجروح في بطريق القاهرة الصحراوي

كما أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء تصادم سيارة نصف نقل بالرصيف بالكيلو 96 اتجاه القاهرة الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة برصيف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة بالرصيف وجرى عمل الفحوصات الطبية لهما.

أسفر الحادث عن محمود محمد حامد، 35 عاما، مقيم مدينة حلوان، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر في الساق اليمنى، وحسام محمد جاب الله، 38 عاما، مقيم المطرية، مصاب بكدمة شديدة بالصدر وكسر في الذراع واشتباه كسر في الجمجمة.