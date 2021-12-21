نائب محافظ القاهرة توجه بمعالجة الشروخ والتصدعات بأجزاء من المقطم

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال التي تشهدها منطقة 70 فدان بمنطقة الهضبة الوسطى، بنطاق حي المقطم، في إطار معالجة تسرب المياه وزحف أجزاء من الجبل بالمنطقة، ما بين شارع صبحي حسين بحي الأسمرات إلى الآخر «كلية الصيدلة بالهضبة الوسطى».

وأكدت نائب المحافظ، أن الأعمال تضمنت تهذيب ومعالجة هذه الأجزاء من الجبل، بعد أن انتهت اللجان الفنية المتخصصة من الفحص.

الحفاظ على أرواح السكان

كما وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، جميع القائمين على هذه الأعمال بمعالجة الشروخ والتصدعات كافة، لحماية الأجزاء العليا من الجبل، حفاظا على أرواح السكان والمنازل بهذه المنطقة.

جاء ذلك خلال جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بحضور أحمد محمد أبو بكر، رئيس حي المقطم، وحسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، ومديرو الإدارات المعنية بالمنطقة؛ لتفقد أعمال التطوير التي تجرى حاليا داخل الحي، والخطة التنفيذية الموضوعة للارتقاء به، ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع والميادين.

أعمال التطوير بنطاق حي المقطم

وتفقدت نائب المحافظ أعمال التطوير في شارع 9، بنطاق حي المقطم وميدان تحيا مصر وحديقة مدخل المقطم، لافتا إلى أن الأعمال شملت تجميل الجزيرة الوسطى، وتعديل ورفع كفاءة الأرصفة، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء بالحي، لإضفاء لمسة جمالية، بعد اختيار مقترح للتطوير من ضمن 3، لتنفيذه بالمشاركة المجتمعية، ومن خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التطوير بالتعاون مع الحي.

القضاء على مشكلات الطرق

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، أن المنطقة الجنوبية تسابق الزمن لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري، وتلبية احتياجات المواطنين، والقضاء على مشكلات الطرق والمرافق وإشغال الطريق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالتعاون مع المجتمع المدني، لما له من دور كبير في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة، التي تتطلب تكاتف مستمر وتعاون قوي لإنجاز الأعمال على الوجه الأمثل، خلال الإطار الزمني المحدد لها، وتذليل العقبات كافة التي من شأنها تعطيل سير الأعمال.