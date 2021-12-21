جداول امتحانات صفوف النقل 2020 التيرم الأول بمدارس الغربية «صور»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، جداول امتحانات مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي لصفوف النقل، لنصف العام الدراسي، بالإدارات التعليمية العشر بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

تجهيز لجان امتحانات نصف العام الدراسي

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إنه جرى التشديد على التنسيق الكامل بين مديري الإدارات التعليمية ورئيس قطاع الامتحانات وشؤون الطلاب بالمديرية، لوضع الآليات النهائية لإعداد وتجهيز لجان امتحانات منتصف العام الدراسي 2021 -2022.

تعاون مع مديريتي الصحة والأمن لضمان حسن سير الامتحانات

كما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم توجيهاته إلى مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجان من قسم الرقابة والمتابعة للإشراف على تجهيز اللجان والتأكد من سلامة المقاعد والنوافذ وضمان توفير الإضاءة واكتمال كافة نماذج أرقام الجلوس لكافة الطلاب والطالبات .

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم، في توجيهاته إلى محمد حمودة مدير الأمن بمديرية التربية والتعليم، بأهمية التنسيق مع مسؤولي مديريتي الأمن والصحة لتوفير طواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط اللجان لضمان حسن سير الامتحانات داخل المدارس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية إلى أهمية تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وإلزام كافة الطلاب والطالبات والمراقبين والمشرفين في الامتحانات بارتداء الكمامات الوقائية أثناء سير الامتحانات .

سوء الأحوال الجوية يربك المدارس

جدير بالذكر أن شوارع وميادين محافظة الغربية تسودها حالة من الاستنفار والطوارئ القصوى بسبب استمرار موجة الطقس السيئ والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية مما تسبب في إرباك سير العملية التعليمية، وارتباك نسبي في سير الدراسة تزامنا مع بدء امتحانات العملية على مستوى الإدارات التعليمية العشر.