تجديد الاعتماد الأوروبي لأجهزة الطيران التمثيلي في مصر

صرح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنّ أكاديمية مصر للطيران للتدريب نجحت في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني لأجهزة الطيران التمثيلي من طرازات A320 Neo- B777-200ER-B737-800NG بأعلى مستويات التأهيل، استمرارا لنجاحات الشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتها التابعة في اتباع المعايير العالمية لصناعة النقل الجوي وتجديد الشهادات والاعتمادات الدولية المتخصصة في مجال تدريب أنشطة الطيران المدني.

إضافة خاصية الـUPRT لجهاز الطيران التمثيلي

وأضاف الطيار ايهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في بيان عنه، أنّ الأكاديمية نجحت أيضًا في اعتماد إضافة خاصية الـUPRT لجهاز الطيران التمثيلي من طراز B737-800 NG، لتتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريبات الطيران، ويعد هذا الاعتماد إضافة جديدة إلى إمكانيات الجهاز، ويساهم في تدريب طياري شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والشركات المصرية الخاصة والأجنبية، بأحدث نظم التدريب المعتمدة دوليا بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.