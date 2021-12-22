تنتهي اليوم.. اعرف أماكن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال

انطلقت منذ عدة أيام حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تحت رعاية وزارة الصحة التي تستهدف القضاء على هذا المرض، كما قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة تسعى للحفاظ على خلو مصر من أي حالات مصابة بشلل الأطفال منذ عام 2004، بالحفاظ على إطلاق الحملات القومية بشكل دوري، كما تعمل الوزارة على إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال جديدة في مطلع العام المقبل، ضمن خطة الوزارة لحملاتها القومية لتطعيم كل الأطفال وتحصينهم من هذا المرض.

وفي هذا الصدد، وفي آخر أيام الحملة التي تنتهي اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال.

أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال

يمكن تلقي تطعيم شلل الأطفال، من خلال الحملات التي تطلقها وزارة الصحة، في الأماكن الثابتة كالوحدات الصحية.

المراكز الطبية

مكاتب الصحة ومواقع التجمعات مثل الأسواق

محطات القطارات

مترو الأنفاق

محطات الأتوبيس

المساجد والكنائس

كما تطلق وزارة الصحة، حملات متحركة تتوجه إلى المنازل والحضانات في الأماكن والمحافظات المختلفة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان سابق لها، إلى أنّ ‎آخر ميعاد لحملة تطعيم شلل الأطفال التي بدأت يوم السبت الموافق 19 ديسمبر، هو اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، بكل أنحاء الجمهورية، حيث استمرت الحملة على مدار 4 أيام، ويكون التطعيم عبارة عن نُقطتين تُعطى عن طريق الفَم مع التأكد من البلع.

الفئات الممنوعة من جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال

الأطفال المصابون بنقص المناعة الأولية، والذين يتم علاجهم بالعلاج الكيماوي والإشعاعي.

- مرضى السرطان ومن يتم علاجه بالكورتيزون.

- الذين يعانون من نزلات البرد أو الرشح أو ارتفاع بدرجة الحرارة، حيث يتم تأجيل تطعيمهم لحين زوال الأعراض.