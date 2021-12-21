الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعلن نتائج انتخابات اللجان النوعية

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، انتهاء انتخابات اللجان التي أعلن عنها مجلس إدارة الجمعية خلال المؤتمر الأول له، حيث كشف مجلس إدارة الجمعية في وقت سابق عن دمج اللجان داخل الجمعية لتصبح 7 لجان، وشدّد مجلس إدارة الجمعية على أنّ التشكيل الجديد للّجان سيبدأ العمل على العديد من الملفات الاقتصادية بدءًا من يناير المقبل 2022.

تشكيل جديد للّجان يستمر لنهاية 2023

ووفقا لبيان صحفي، قال المهندس «بسام الشنواني»، الأمين العام للجمعية، إن التشكيل الجديد للّجان يستمر حتى نهاية 2023، حيث ستضع كل لجنة أبرز مقترحاتها لتطوير القطاع المسئولة عنه، وتقوم بتجهيز ورقة عمل لعرضها على مجلس إدارة الجمعية والتي بدورها ستقوم بعرضها علي الجهات المعنية، مضيفًا: «مجلس إدارة الجمعية يولي أهمية كبرى للتشكيل الجديد، ويضع فيه كامل الثقه لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات بين اللجان النوعية بالجمعيات والجهات المماثلة».

نتائج انتخابات اللجان النوعية

وكانت انتخابات اللجان النوعية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أسفرت عن فوز «عبد الرحمن عسل»، برئاسه لجنه الصناعة، وعمرو أمام، نائبا للّجنة، فيما فاز هاني عبد الوهاب برئاسة لجنة التشييد والبناء، وفاز «سامر برسوم»، بمنصب نائب اللجنة، وتولي أحمد نافع فهمي رئاسه لجنة الزراعة، ومنصور الجبلي نائبا، ومروان الشنواني لرئاسة لجنة التعليم، وفضل الله خالد أبو وافيه نائبا، ومازن المنشاوي رئيسا للّجنة الصحة والدواء، وفاروق طارق جعفر نائبًا، فيما فاز علي شريف عناني برئاسة لجنة التجارة، والمهندس فادي إسماعيل لرئاسة لجنة الخدمات وأحمد مجدي حسين بركات نائبًا.