اللحظات الأخيرة في حياة مدير صدر إمبابة: مات وحيدا داخل غرفة بالمستشفى

كشف الدكتور محمد أمر الله، نائب مدير مستشفي صدر إمبابة، تفاصيل وفاة الدكتور محمد نبيل أبو سمك، مدير مستشفي صدر إمبابة، الذي وافته المنية صباح أمس، موضحًا إنه كان يعانى من مرضي الضغط والسكر، لكنه كان بصحة جيدة ويومه كان طبيعيا وكان يقوم بالإشراف على حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ويوم وفاته استمر في عمله على مدار اليوم حتى الحادية عشر مساءً.

«أمر الله»: مات وحيدا بغرفة داخل المستشفى

وتابع نائب مدير مستشفي صدر امبابة، أن الطبيب الراحل من محافظة دمياط، وعلى مدار الأسبوع يعمل داخل المستشفي ويذهب إلى عائلته يوم الخميس من كل أسبوع، ولم يكن أحد من العاملين في المستشفى على علم بوفاته، إلا بعد الذهاب إلى مكان نومه، إذ فوجئوا بوفاته وحيدا داخل غرفته.

الدكتور محمد نبيل أبو سمك لديه ولد وبنت صغيرين

وأضاف الدكتور محمد أمر الله، أن الدكتور محمد نبيل أبو سمك، لديه أختين، ومتزوج ولديه ابنين «علياء وعبدالرحمن»، الأولى في الصف الرابع الإبتدائي، والثاني في الصف الأول الإعدادى، مؤكدا أنه كان مخلصًا في عمله: «كان راجل من الزمن الجميل زي ما بيتقال فعلا.. ربنا يرحمه».

وقام الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها بنعي الطبيب الراحل الدكتور محمد نبيل أبوسمك مدير مستشفى صدر إمبابة، ببالغ الحزن والأسى في بيان رسمي لهم، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأكد «عبدالغفار»، تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث توفاه الله، أثناء تواجده في المستشفى محل عمله.