السياحة تنظم رحلة لفريق Magic on Ice لزيارة أهرامات الجيزة

نظمت الوزارة رحلة سياحية لأعضاء الفريق لزيارة منطقة أهرامات الجيزة، في إطار رعاية وزارة السياحة والآثار للعرض العالمي Magic on Ice، الذي يقام لأول مره في مصر خلال الفتره من 16 وحتى 25 ديسمبر الحالي، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن جانبه، أشارت إيمان محمود، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنّ الرحلة تأتي في إطار البرنامج السياحي الذي تنظمه الوزارة لأعضاء الفريق لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر.

الفريق أعرب عن سعادته بمشاهدة الأهرامات

ولفتت بحسب بيان، إلى أنّ أعضاء الفريق أعربوا خلال الرحلة عن سعادتهم بمشاهدة الأهرامات باعتبارها من أهم المباني المعمارية التي شيدها المصري القديم، خاصة الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية تسجيلا لهذه الزيارة.

الترويج للمقصد السياحي المصري

وأضافت أنّ الوزارة تحرص على الاستفادة من هذا الحدث الذي يُقام بمصر والذي يحظي باهتمام كبير من الأطفال والكبار في الترويج للمقصد السياحي المصري من خلال تنظيم زيارات لأعضاء الفريق في العديد من الأماكن السياحية والأثرية بمصر لإثراء تجربتهم في مصر، وتعريفهم على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية، وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.