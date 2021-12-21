تحصين أكثر من 6 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و«الوادي المتصدع»

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

وأوضح التقرير بحسب بيان، أنّه جرى تحصين 3 ملايين و114 ألفا و93 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها مليون و618 ألفا و961 رأس أبقار، و847 ألفا و537 رأس جاموس، و567 ألفا و184 رأس أغنام، و80 ألفا و411 رأس ماعز، حتى 19 ديسمبر الحالي.

وتابع التقرير، أنّه جرى تحصين مليونين و977 ألفا و947 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينها مليون و506 آلاف و845 رأس أبقار، و832 ألف و315 رأس جاموس، و556 ألفا و756 رأس أغنام، و80 ألفا و11 رأس ماعز، و2020 رأس جمال حتى 19 ديسمبر أيضا.

تحصين المواشي من الأوبئة

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين، التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.