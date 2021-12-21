افتتاح مشروعات جديدة و«سكن لكل المصريين» بمدينة ناصر في أسيوط غدا

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المنتظر افتتاح عدداً من المشروعات القومية غداً الأربعاء، ويأتي في مقدمتها مشروعات كبرى بمدينة ناصر الجديدة غرب محافظة أسيوط.

محطة مياه عملاقة

وأكدت المصادر، أن قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز، سلمت المشروعات تمهيداً لافتتاحها غداً، ويأتي في مقدمتها، وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومحطة المياه العملاقة ومشروعات أخرى سكنية وخدمية لخدمة رواد المدينة الجديدة.

أوضحت، أن المدينة تضم 2640 وحدة سكنية، بمشروع عمارات سكن مصر، تم تنفيذها بالكامل، فيما تضم المدينة 1584 وحدة سكنية عبارة عن عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل.

ولفت إلى أنه من المنتظر افتتاح محطة تنقية المياه العملاقة بمدينة ناصر الجديدة، والتي جرى تنفيذها على مساحة 35 فدان بطاقة إجمالية 125 ألف م3/ يوم، والمقرر تشغيلها خلال الساعات القليلة القادمة، فور افتتاحها، بخلاف محطة محولات كهرباء ناصر الجديدة بقدرة 66 ك.ف لتغذية المدينة، وتشمل سلسلة الافتتاحات، افتتاح سـوق تجاري و8 محال بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ووحدة صحية، وحضانة أطفال بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ومدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلاً، ونقطة شرطة، ووحدة إطفاء.

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة ناصر الجديدة

كان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تفقدا المدينة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية، يرافقهما المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئه لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر، ومسئولو الهيئة والجهاز.

وتحرص قيادات الإسكان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة خلال تنفيذ أعمال المشروعات القومية وغيرها من المشروعات؛ حرصاً على سلامة وصحة العاملين بالمشروعات، وصحة المواطنين من رواد أجهزة المدن الجديدة.