أمينة خليل عن انتقادها بسبب التحدث بالإنجليزية: «مولودة في أمريكا»

ردت الفنانة أمينة خليل، على الانتقادات التي وُجهت إليها بسبب تحدثها باللغة الإنجليزية، عندما حلت ضيفة مع الإعلامي أنس بوخش، في برنامج «AB talks».

أمينة خليل: أنا واحدة مولودة برة في أمريكا

وقالت الفنانة أمينة خليل: «أنا واحدة مولودة برة، في أمريكا، وبتكلم اللغتين العربية والإنجليزية، ولكن اللغة الأولى التي تكلمت بها هي الإنجليزية»، لافتة إلى أن البيئة التي ينشأ بها الأشخاص تفرض عليهم اللغة التي يتحدثون بها، وذلك خلال لقائها في برنامج «etbilarabi».

أمينة خليل: بعرف أعبر عن نفسي باللغة الإنجليزية

ووجهت الفنانة أمينة خليل، حديثها إلى جمهورها، خلال البرنامج: «كل واحد ليه شخصيته، عشان كده متحكموش عليا عشان أنا بعرف أتكلم إنجليزي عادي، وساعات بيبقى أسهل أني أعبر عن نفسي بالإنجليزي عن العربي، وساعات فيه حاجات لازم تتقال بالعربي زي ما هي».

أمينة خليل في السباق الرمضاني المقبل مع أمير كرارة

وعن أعمالها القادمة، كشفت الفنانة أمينة خليل، عن أنها تستعد لعمل درامي جديد مع الفنان أمير كرارة، يعرض في السباق الرمضاني المقبل من عام 2022.

مسلسل «خلي بالك من زيزي»

ويذكر أن الفنانة أمينة خليل، قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، من خلال مسلسل «خلي بالك من زيزي»، حيث قامت بتجسيد شخصية فتاة تُدعى «زينب»، متزوجة من شخص يُدعى «هشام»، ولكنها تفشل في الإنجاب منه، لتقع خلافات بين الزوجين، خلال أحداث العمل الدرامي، وسرعان ما يتطور الأمر إلى ساحة القضاء، وتصبح شخصية «زينب»، مهددة بفقدان كل شيء.

فريق عمل مسلسل «خلي بالك من زيزي»

مسلسل «خلي بالك من زيزي»، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، مثل: محمد ممدوح، علي قاسم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، وأسماء جلال، وغيرهم من الفنانين.