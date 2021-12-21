محافظ كفر الشيخ: تساقط الأمطار لمدة 4 ساعات متواصلة وغلق المعديات

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تعاملت مع موجة الطقس السيء من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومراكز المعلومات في مجلس الوزراء والتنمية المحلية، موضحًا: «تعرضنا في آخر 48 ساعة إلى موجة من الطقس السيء، سواء الرياح أو البرودة القارصة وأمطار متوسطة وغزيرة على مدار اليوم، حتى أننا عطلنا الدراسة حماية لأبنائنا».

تعطيل المعديات النهرية مع البحيرة

وأضاف «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الطقس بدأ يتحسن اليوم، وتم استنئاف الدراسة، وجرى تعطيل المعديات النهرية مع محافظة البحيرة بالتنسيق معها، على اعتبار أن المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية ومطروح تتعرض لنفس المناخ، لافتًا إلى أن المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط تعرضت لأمطار غزيرة كثيفة لمدد تتراوح بين ساعتين و4 ساعات بشكل مستمر.

المراكز الشمالية تعرضت لأمطار شديدة

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المراكز الشمالية في المحافظة تعرضت لأمطار مثل البرلس وبلطيم ومطوبس، وكل أجهزة الدولة تشاركت وتعاملت مع هذا الوضع، مثل أجهزة الحكم المحلي وشركة المياه وشركة الكهرباء.

سقوط أعمدة وأشجار نتيجة للرياح القوية

وأكد جمال النور الدين: «سرعة الرياح كانت كبيرة، هو ما أدى إلى سقوط بعض الأعمدة وبعض الأشجار، ولم يكن هناك أي خسائر بشرية أو مادية، والكل تشارك في حل الأزمة، وأشكر منظمات المجتمع المدني التي عملت معنا وأحمد الله على إعادة الجزء الأكبر من الحركة الطبيعية للأهالي».

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن نسبة سقوط الأمطار في المحافظة اليوم الثلاثاء لن تتعدى 30% بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وبالتالي جرى استئناف الدراسة، بعد تعطيلها أمس بسبب الأمطار الغزيرة والمتوسطة وسرعة الرياح ما اضطرهم لإغلاق مينائي البرلس.