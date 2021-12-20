عاجل.. استئناف الدراسة في مدارس ومعاهد كفر الشيخ غدا

قرر محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، استئناف الدراسة بجميع مدارس ومعاهد المحافظة، غدا الثلاثاء، بعد تعطيل الدراسة ليومين متتاليين، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، إنه سيتم استئناف الدراسة، غدًا الثلاثاء، بجميع مدارس ومعاهد المحافظة، بعد تعطّلها اليوم لشدة الرياح وسرعتها الناتجة عن موجة الطقس السيئ وعن سقوط الأمطار ورفع حالة الطوارئ.

السماحي: قرار استئناف الدراسة جاء بعد تحسن الطقس

وأضاف «السماحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسة ستستأنف الدراسة غدًا، بعد التحسن الملحوظ في حالة الطقس.

كان محافظ كفر الشيخ قرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس وسقوط أمطار تتراوح شدتها بين متوسطة وغزيرة على محافظات مصر الشمالية من بينها كفر الشيخ، وهطلت أمطار غزيرة على أوقات متقطعة ببعض المناطق ما ادى لإعلان حالة الطوارئ بمرافق المحافظة كافة.

استمرار انعقاد غرفة العمليات في كفر الشيخ

وشدد محافظ كفر الشيخ على استمرار انعقاد غرفة العمليات ومركز الزمات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لتلقي شكاوى المواطنين من تعطل المرافق، فضلا عن التوجيه بسرعة شفط مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية وأمام المجمعات الخدمية والمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد تسهيلا على المواطنين.

ونشرت الوحدات المحلية الفرق المتخصصة لرفع مياه الأمطار ونظافة الشوارع تسهيلا لحركة المواطنين، بينما جرى تعطيل حركة الصيد أيضا لشدة الرياح ببحيرة وبوغاز البرلس ، مناشدا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظا على سلامتهم.