مكبرات صوتية بشوارع الجيزة للتوعية بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بنشر سيارات بميكروفونات لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع والتوجه نحو الوحدات والمراكز الصحية لتطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال في إطار الحمله القومية الجاري تنفيذها والتي من المقرر لها أن تنتهي غدا 22 ديسمبر الجاري.

سيارة ومكبرات صوت لتوعية أهالي أوسيم

وفي ذلك الإطار قام مركز ومدينة أوسيم بمتابعه من فرج عبد العاطي رئيس المركز وبالتنسيق مع إدارة صحه أوسيم بإعداد حمله للتوعية، من خلال التحرك بسيارة بميكروفونات تطوف الشوارع الرئيسية والفرعية لتوعية المواطنين بأماكن تواجد فرق حملات التطعيم الثابتة والمتحركة وحثهم على سرعة التوجه لتطعيم أبناءهم حفاظا على سلامتهم.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين بسرعة التوجه للوحدات والمراكز الصحية أو الفرق الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين لتطعيم أطفالهم في إطار خطة الدولة نحو خلو مصر من مرض شلل الأطفال.