قرار عاجل من التعليم للمدارس بشأن تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ الاجتماع المقرر عقده بالوزارة، اليوم، مع مديري المديريات التعليمية، ومديري التعليم العام بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، سيناقش خطة المدارس بشأن كيفية التعامل مع لقاحات كورونا الخاصة بالطلاب من سن 12 عامًا إلى 18 عامًا.

لا إجبار على التطعيم وإعداد جدول زمني لموافقات الأهالي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم التشديد على المسؤولين في جميع المحافظات، بعدم إجبار أي طالب على تلقي اللقاح، على أن يتم توزيع الأوراق الخاصة بموافقة ولي الأمر، أو رفض تطعيم أولاده، على جميع الطلاب المستهدف تطعيمهم، وهو ما يعرف بـ «الموافقة المستنيرة»، بحيث يتم معرفة من وافقوا أو رفضوا تلقيح أولادهم بدقة، مع تحديد جدول زمني للانتهاء من تلك المهمة.

تنظيم حملات توعوية مكثفة داخل المدارس

ولفت المصدر، إلى تكليف مديري الإدارات والمديريات والتعليم العام، بتنظيم حملات توعية مكثفة داخل المدارس، لتعريف الطلاب بأهمية تلقي اللقاح، والفوائد التي ستعود على صحتهم من ذلك، لنقل الرؤية لأولياء أمورهم، مع أهمية التواصل مع مجالس الآباء والأمناء لنشر الوعي بين الأهالي بأهمية الموافقة على تلقيح أولادهم ضد فيروس كورونا، وأنّ اللقاحات التي خصصتها الحكومة للأطفال آمنة، وأعراضها بسيطة ولا تسبب أي أذى.

ووفقا لبيان صحفي، قالت وزارة التربية والتعليم، إنّ الاجتماع سيكون برئاسة الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وبحضورالدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي ومدير تنمية مادة التربية الدينية.

ويناقش الاجتماع المستجدات الخاصة بالتدريب والتنمية المهنية للمعلمين، والمشروعات القومية للدولة المصرية الخاصة بمسابقة الطلاب، ومبادرة القيم واحترام الآخر، مؤكدة أن الاجتماع يأتي في إطار حرصها على توحيد الإجراءات والوقوف على المستجدات الخاصة بالمدارس.