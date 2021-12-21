التعليم تكشف تفاصيل رسوم امتحانات الثانوية العامة 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنّ الوزارة حريصة على توفير جو هادئ ومناسب للطلاب في الامتحانات المنتظر عقدها 11 يونيو المقبل، كما جرى تحديد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2022، للطلاب للحصول على الكود الشخصي وكلمة السر الخاصة بكل طالب.

210 جنيهات رسوم امتحانات الثانوية العامة للمتقدمين للمرة الأولى والثانية

وحددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب عاجل أرسلته لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، مبلغ 210 جنيهات رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى والثانية، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، للحصول على الكود الشخصي وكلمة السر الخاصة بالطالب، منوهة بأنّ الوزارة ستبدأ استعداداتها النهائية لامتحانات الثانوية العامة مطلع الشهر المقبل.

410 جنيهات رسوم امتحانات الثانوية العامة للمتقدمين للمرة الثالثة والرابعة

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى تحديد مبلغ 410 جنيهات رسوم امتحانات الثانوية العامة للمتقدمين للمرة الثالثة والرابعة، موضحة أنّ الدفع يكون بشكل إلكتروني من خلال البريد أو الخدمات الأخرى، وتعقد امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها المحددة سلفا في الخريطة الزمنية، ولا نيّة على الإطلاق بتأجيلها بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا في 11 يونيو

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد إلكترونيا داخل لجان مراقبة بالمدارس في 11 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسعي إلى تطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، والاعتماد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما أكد أنّ العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة منذ انطلاقه ولا يوجد أي معوقات أو أزمات بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون.