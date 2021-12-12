كيفية تقليل استهلاك السخان للكهرباء.. «اضبط الترموستات على 60»

لا يستغني الناس عن استخدام السخان في فصل الشتاء، خاصة في ظل برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، فيحتاجه الكثيرون للاستحمام والوضوء وغسيل الأواني وغيره، لذا يستهلك الكثير من الكهرباء في فصل الشتاء ويتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز هذه النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل استهلاك السخان للكهرباء، وفقا لما قدمه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح للتحكم في استهلاك السخان للكهرباء

1- احرص على الابتعاد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة لأن ذلك يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويزيد الاستهلاك.

2- ابتعد عن تشغيل السخان طوال اليوم لأن الحرارة في هذه الحالة تفقد، فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

3- احرص على تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه بشكل دوري، وبالتحديد كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاء السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

4- اضبط الترموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

5- ابتعد عن تشغيل السخان طول اليوم وقم بتشغيله قبل الاحتياج له بحوالي نصف ساعة فقط.

6- للحفاظ على الاستهلاك وتقليله، اشترِ سخانا عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة.

أسعار سخانات الكهرباء

سعر سخان كهرباء 35 لترا يتراوح بين 1700 و1900 جنيه.

يتراوح سعر سخان كهربائي 45 لتر بين 1900 و2000 جنيه.

- سخان كهربائي 55 لترا: يتراوح متوسط سعره بين 2000 و2200 جنيه.

- سخان كهربائي 65 لتر: يتراوح متوسط سعره بين 2200 و2500 جنيه.