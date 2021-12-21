«دعامة الحياة» تنقذ حياة 490 مريضا من الموت في «طنطا التعليمي»

نجح فريق القلب والقسطرة بالمستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، فى إجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامات لـ 490 مريضًا من مرضى جلطات القلب الحديثة، داخل المستشفى، خلال شهر نوفمبر الماضي وإنقاذ حياتهم من الموت.

جاهزية المستشفى التعليمي العالمي لاستقبال الحالات الطارئة

وأشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بدقة ومهارة فريق القلب برئاسة الدكتور محمد السطحية، رئيس قسم القلب وجميع فريق العمل بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

من جانبه، أكد عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور أحمد غنيم، جاهزية المستشفى التعليمي العالمي لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجلطة الحديثة أو الجلطات القلبية الحادة طوال أيام الأسبوع، خاصة فى ظل امتلاكها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، أن عدد حالات القسطرة القلبية «التشخيصية والعلاجية»، بلغ 252 حالة، فى حين بلغ عدد دعامة الحياة 238، بالإضافة إلى 4 حالات منظم ضربات قلب وحالة توسيع بالبالون، وتوسيع صمام أورطي.

وأكد الدكتور «سليم»، حرص المستشفى على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى التخصصات في ظل امتلاكها الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب، موجهًا الشكر والتقدير لكل من يعمل جاهدًا لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.