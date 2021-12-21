«التعليم» توجه المدارس بالمشاركة في جائزة «التميز الحكومي العربي»

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب حاكم دبي لتشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في العام العربي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، أن الهدف الجائزة، تشجيع ودعم التجارب والممارسات الحكومية المتميزة في العالم العربي، وتحديث وسائل وأساليب التعليم، تحقيق مجتمع المعرفة وتشجيع الابتكار والإبداع مما يعزز ويدعم تطوير التعليم في مصر.

17 فبراير آخر موعد لتسجيل جائزة مصر للتميز

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن مختلف الفئات من المؤسسات والأفراد يمكنهم المشاركة في جائزة مصر في التميز الحكومي، كما حثت العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها على المشاركة في الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي العربي لأنها الجهة المنوط بها تحقيق تلك الأهداف لتطوير التعليم في مصر.

وقالت الوزارة، إنه يتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للجائزة، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الخميس 17 فبراير.

فئات جائزة التميز الحكومي العربي

وأعلنت وزارة التعليم، فئات جائزة التميز الحكومي العربي والتي تتضمن 15 جائزة، وترصدها «الوطن» خلال السطور التالية:-

- الجوائز الرئيسية (أفضل وزارة عربية - أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية).

- الجوائز الفرعية :- أفضل مبادرة/ تجربة تطوير حكومية.

-أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب.

-أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم.

-أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير قطاع الصحة.

- أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية.

- أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع.

أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، أفضل وزير عربي.

أفضل محافظ عربي.

أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية.

أفضل موظف حكومي عربي.

أفضل موظفة حكومية.