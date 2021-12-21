خبيرة تغذية: المحشي وجبة «لايت» ومش بيتخن (فيديو)

قالت الدكتورة سارة مجدي، أخصائية العلاج الطبيعي وخبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الأشخاص كميات كبيرة من الحلويات لا يعتبر إدمان ولكنه مرض يسمى «مقاومة الأنسولين»، فيكون الجسم لديه رغبة في تناول السكريات والحلويات بشراهة، متابعة: «لكن للأسف هذا المرض ليس له علاج».

المحشي لا يتسبب في السمنة

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد»، المذُاع على فضائية ten، اليوم الثلاثاء، أن المحشي لا يساعد على زيادة الوزن، وكذلك جميع أنواع الخضروات المستخدمة في الحشو، متابعة: «أي حاجة من الأصناف اللي بتتحشى مبتخنش، وإنما الفكرة في الحشو نفسه».

يجب تناول المحشي بكميات معقولة

وأوضحت أن كمية الدهون والإضافات في الحشو هي التي تساعد على زيادة الوزن، ولكن في حالة التعامل مع المحشي على أنه وجبة «لايت»، دون إضافات «ني في ني»، مع تناوله بالكميات المعقولة لا يتسبب في زيادة الوزن أو يؤدي إلى مرض السمنة.

الشتاء لا يسبب زيادة الوزن

وقدمت نصائح وطرق لخسارة الوزن في الشتاء، قائلة إن زيادة السمنة خلال فصل الشتاء اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين، فالجسم يستهلك طاقة كبيرة لتدفئة الجسم.

البطاطا وحمص الشام من الأكلات الشتوية المفيدة

أوضحت أنه يجب تناول الأطعمة التي لا تحتوي على السرعات العالية أو سكريات عالية، فمن ضمن الأكلات الشتوية وتعمل على تدفئة الجسم البطاطا المشوية وحمص الشام، «حمص الشام مش بيتخن، بس لو أكلت الحصص المظبوطة بيقفل الشهية».

كل الأكل اللي في الدنيا «بيخسس ويتخن»

وتابعت: «ربنا خالق كل الأكل اللي في الدنيا بيخسس وبيتخن في نفس الوقت، يعني لو أخدت كمية معقولة من أي حاجة عمرها ما هتخلي وزني يزيد».