مدينة صينية تختبر ملايين المواطنين للكشف عن كورونا بعد اكتشاف 53 حالة

بدأت مدينة «شيآن الصينية»، اختبار الملايين من سكانها للكشف عن إصابات فيروس كورونا، اليوم، بعد رصد أحدث ظهور لفيروس كورونا في مقاطعة شنشي يوم 9 ديسمبر الماضي وحتى أمس، حيث تم الإبلاغ عن 53 حالة مؤكدة منقولة محليا في المقاطعة، معظمها في مدينة «شيآن»، حسبما ذكرت لجنة الصحة بالمقاطعة.

مخاوف من انتشار أكبر لفيروس كورونا

وأثار اكتشاف الحالات الجديدة، مخاوف من انتشار أكبر للفيروس التاجي، وتقوم الحكومة الصينية حاليا بمكافحة تفشي الفيروس في عدة مدن، بما في ذلك المراكز الصناعية الرئيسية في الشرق والجنوب، وقالت صحيفة «الجارديان»، البريطانية، إنّ السلطات الصينية تعتزم حل جميع المشكلات والاضطرابات قبل فترة حاسمة، حيث ستشهد استضافة العاصمة «بكين»، للألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير المقبل، بالإضافة إلى زيادة عدد المسافرين عبر البلاد خلال العام القمري الجديد، والذي يوافق السنة الصينية الجديدة.

عدد سكان شيان 13 مليون نسمة

وتابعت الصحيفة أنّ «شيان»، المدينة التاريخية التي تقع في شمال غربي البلاد، ويبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، أغلقت أيضًا المدارس وأماكن الترفيه الداخلية الكبيرة مع تشجيع سكانها على تجنب الخروج والتجمع في مجموعات كبيرة، وفقًا لإخطارات وتعليمات صادرة عن الحكومة المحلية، حيث صدر بيان متحف يضم ضريح لأول إمبراطور صيني، عاش منذ 2000 عام، قال فيه إنه أغلق بسبب احتياجات أعمال الوقاية من الوباء، وذلك دون إعطاء تاريخ لإعادة الافتتاح.

من جهة أخرى، قالت بلدية العاصمة الصينية بكين إنّ هناك حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، حدثت بسبب عدوى محلية، وذلك بحسب ما ذكرت لجنة الصحة بالمدينة اليوم، حيث توجه المريض، لإجراء فحوصات يوم 28 نوفمبر، حيث يعيش في مدينة بغربي الصين، ثم عادت الحالة المصابة إلى بكين في 14 ديسمبر وهي تحمل نتيجة سلبية لاختبار الحمض النووي، لكن نتيجة الاختبار المعملي الذي أُجري يوم أمس، بناءً على طلب اختبار كورونا، جاءت إيجابية.