ويجز: «اتخضيت من الحضور اللي كان زي النمل في حفلتي الأخيرة»

قال المطرب الراب ويجز، إنه حمد الله بعد التقاط صورة حضور حفلته في التجمع الخامس، متابعا: «الحمدلله اليوم مشي كويس واتبسطت واتخضيت، والحضور كان زي النمل، والشباب كله كان مبسوط، وأغنيتي الأخيرة كانت كلها حركات ورقص بقى».

ويجز لم يشاهد صورة حفلته إلا على السوشيال ميديا

وأضاف «ويجز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، الخميس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنه لم يشاهد جميع الحضور أثناء الحلف الذي أقامه في مركز المنارة بالتجمع الخامس، لافتا إلى أنه فوجئ بانتشار صورة تظهر الحضور الكثيف في حفلته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«انستجرام»، مبينا أن شاهد لأول مرة هذه العدد من خلال الصورة، لافتا إلى أن الحفلة كانت كبيرة وتنظيمها كان صعبا بسبب الحضور الكثيف.

حفلة ضخمة لويجز وعفروتو

وأحيا مغنيا الراب «ويجز» و«عفروتو»، حفلا غنائيا ضخما مساء الجمعة الماضية 29 أكتوبر، على مسرح المنارة أرينا بالتجمع الخامس، وحرص مطرب الراب ويجز على غناء أشهر أغانيه مثل «دورك جاي» و«بورش» و«أسياد الصوت» و«مش فير» وأحدث أغانيه «كيفي كده».

جدل بعد الحضور الكثيف من قبل الشباب لحفلة ويجز

وانتشرت صورة الحضور الكثير لحفلة ويجز، وسط جدال بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال الحفل، وسؤال الآخرين عن هذا المطرب الذي لا يعرفونه والذي يحظى بهذه الشعبية الكبيرة بين الشباب.