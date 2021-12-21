استمارة الثانوية العامة: الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

يبحث آلاف من طلاب الصف الثالث الثانوي، عن الأوراق المطلوبة وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم المصرية أنها متاحة للطلاب الصف الثالث الثانوي حاليًا عبر موقع الوزارة، وشددت على أنها شرط أساسي لدخول اختبارات نهاية العام.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة التي تقدمها بوابة جريدة «الوطن» للقراء من أولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية المختلفة، في مجال التعليم على مدار الساعة، نستعرض الأوراق المطلوبة وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة في السطور التالية:

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي

حتى يتمكن الطلاب من تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي، يجب أن يتم توفير المستندات الآتية:

شهادة ميلاد مميكنة «كمبيوتر».

أصل إيصال للمصروفات بالإضافة إلى 3 نسخ ضوئية.

إيصال تأمين التابلت بالإضافة إلى 3 نسخ ضوئية.

إيصال رسم دخول الامتحان بالإضافة إلى 3 نسخ ضوئية.

عدد (1) طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة 10 جنيهات أو عدد (10) طوابع فئة (1) جنيه، ويتم لصقها أسفل أو على الورقة من الخلف.

فايل بلاستيك بكبسولة.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة بطاقة الطالب إن وجدت.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الثانوية العامة، وإدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب والذي يبدأ بكود الطالب والضغط على تسجيل دخول، ثم كتابة كلمة السر الخاص.

سوف تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب، يقوم بعدها لمراجعة البيانات الخاصة، يجب التأكد من صحتها بشكل دقيق.

بعد التأكد من صحة البيانات، يجب الضغط على «حفظ» البيانات، ثم الضغط على طباعة الاستمارة.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، فإنه يجب على طلاب الثانوية مراعاة بعض الأمور عند تسجيل الاستمارة، وهي أن يكون اسم الطالب على الاستمارة رباعيا ومطابق حرفيا للاسم الموجود في شهادة الميلاد، كما يجب على كل طالب من طلاب الثانوية العامة، الاحتفاظ لنفسه بنسخة كاملة من جميع الأوراق، وسوف يتم تسليمها في المدرسة.