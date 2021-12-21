في ذكري ميلاد ذات الوجه البرئ.. نجلاء فتحي: بحب الراجل اللي ضحكته حلوة

تحل اليوم ذكرى ميلاد واحدة من أهم وأجمل نجمات السينما المصرية، إنها الفنانة المميزة نجلاء فتحي، ذات الوجه البرئ والملامح الطفولية، والتى تمتلك سجلا مشرفا من الأعمال العظيمة في تاريخ السينما المصرية، وبهذه المناسبة نعرض لكم مجموعة من أشهر تصريحاتها في اللقاءات التلفزيونية.

- بدايتى الحقيقية فى فيلم «أفراح»، والاستعداد اللى حصل قبل دخول الفيلم، حسسني إني فعلا داخلة على حاجة كبيرة.

- لما اشتغلت فى التمثيل كان نفسي أبقى مشهورة وكل الناس تعرفني وتشاور عليا، بس مع الوقت حسيت التمثيل ده حاجة كبيرة وممتعة، وحسيت ده تحديدا وأنا بعمل فيلم «أختي» سنة 1971.

- الفنان مش دايما بيكون معتز بكل أدواره، لما بتكون نفسيته كويسة بيبقي شايف أنه عمل أدوار كويسة، وحقق حاجات كتير جميلة، ولما بتكون نفسيته تعبانة بيقول أنا معملتش حاجة، وكل اللى عملته كان زى الزفت ويبقى متضايق جدا.

فتحي: فيلم «لعدم كفاية الأدلة» من أهم أفلام حياتي ولكن لم ينجح

- فيه أفلام من أعمالي أنا بحبها زى «أختي- دمي ودموعي وابتسامتي- حب وكبرياء- سونيا والمجنون - إسكندرية ليه - عفوا أيها القانون - سنة أولى حب - أحلام هند وكاميليا - سوبر ماركت».

- فيلم «لعدم كفاية الأدلة»، كنت متوقعة ينجح نجاح كبير وياخد جوايز جوه وبره مصر، لكن مكنش ناجح، رغم أنى تعبت فيه جدا، وحقيقى هو من أهم أفلام حياتي.

- الفنان مش هيقدر يرضي الجمهور والنقاد، فبقول أهم حاجة أن الواحد يرضي نفسه، لو ضميره راضي عنه ومرتاح ده كفاية.

- فيه حاجات تعجب الجمهور قوي، لكن في نفس الوقت أنا ممكن أحس إن الحاجات دي تؤذيه ومبقاش راضية عن نفسي إني قدمتها، علشان كده بقول إن الحاجة اللي هترضي الفنان أكيد هترضي النقاد والجمهور.

- لما بنتج فيلم بقعد سنة مشغولة، حسابات، وحجز سينما والأفيشات، والتوزيع، وهكذا، بتبقى حاجة صعبة قوي، وبعد الزواج مبقاش فيه وقت لده.

- الاستقرار مهم فى حياة الفنان وحياة كل الناس، بعتبر نفسي طول الوقت إنسانة مستقرة حتى فى الفترة اللى مكنتش متزوجة فيها، الاستقرار التزام ونظام ورضا بالوضع اللى الواحد عايش فيه.

- الزواج مش لازم يكون لسبب، ممكن يكون التقاء عقلين قرروا تكملة اللقاء ده، مش لازم يكون أنا محتاجة حماية وهو محتاج حنان، هو اتنين بيلاقوا بعض، وعقلهم بيتفق فى حاجات كتيرة وبيحسو أنهم عاوزين يكملوا مع بعض.

- ربنا فضل الإنسان عن جميع المخلوقات بالعقل، وأزاى يا إنسان لما بيتيجي تقرر أو تختار أهم مصير في حياتك، تقول أنا بختار بقلبي، وربنا مديك حاجة مش مديها لأي مخلوق وهو العقل اللى بتقرر بيه أهم قرار في حياتك.

- فيه أفلام بتجيب فلوس كتير جدا لكن بتبقى مش ناجحة، يعنى مش فنية، وفى فيلم ينجح فنيا لكن ميجبش فلوس.

- بالنسبة لفيلم «سوبر ماركت» اللى من إنتاجي، أنا بعت الفيلم كويس وجبت فلوس، مكسبتش آه، بس مخسرتش فلوسي، ولو كنت خسرتها كنت حاطه فى دماغي، إن دى فلوس السينما حتى لو راحت فى السينما مش خسارة فيها.

- أنا قدمت تجربة إعادة أفلام الفنانة فاتن حمامة فى خمس أفلام ونجح منهم فيلم واحد بس «حب وكبرياء»، أنا استفدت من التجربة لكن اعتقد الجمهور مستفدش، لأن الأفلام السابقة كانت أحلى.

- المشي رياضتي المفضلة وبمشي كتير، فى الأول كنت بمارس كل الرياضات، بركب خيل وبلعب تنس وبعوم كويس، لكن حاليا بسبب قلة الوقت بمارس رياضة المشي، حتى لو بتفكر فى حاجة وأنت ماشي بيكون تفكيرك منظم أكتر.

- لو متضايقة بقوم أنظف البيت، و«حمدى»، يقولى مفيش مرة تضايقي تقومي تطبخي بالمرة.

نجلاء فتحي: أنا امرأة حديدية أثق فى قدراتي وأخاف من الخطأ.

- أغنية «أنت عمري»، هي أغنيتى المفضلة اللى بدندن فيها.

- الجوائز مش بتيجي من فراغ بتيجي بعد رسم وتخطيط للحياة الفنية وبتيجى بعد اختيار الدور والوقت والزمن، وكل ده أنا بعمله حساب مش علشان الجائزة علشان واثقة أن الخطوات دى شئ مهم.

- أنا امرأة حديدية أثق فى قدراتي وأخاف من الخطأ.

أبدو مغرورة لأنى واثقة فى قدراتى وبفكر كتير.

الزواج قرار والطلاق هو اللى قسمة ونصيب.

- نعمة من عند ربنا أنه وهب ليا البراءة فى الملامح، وبعامل كل الناس ببراءة إلى أن تثبت إدانتهم.

- أتمنى الاستمرار في النجاح لأن النجاح جميل وعظيم، وأحب أنى أكون بأدي رسالة لها معنى، وأكون راضية عن نفسي حقيقي لأن من أكثر الحاجات المؤلمة أن تعمل حاجة وتكون غير راضي عن نفسك.

- أنا برج القوس، بسيطة وواضحة وحادة، وقت اللزوم لو حد هاجم عليا أواجهه بوضوح، ومعرفش ألف وأدور، محبة للنجاح وأميل للمرح والتفاؤل.

- بحب مصر والنيل وبحب الأهرامات جدا وبحب مصر الجديدة وبحب المغامرة وبحب الاستديو وبحب الحب والورد بحب الدنيا.

- نجاح ياسمين بنتى هو استمراريتي، وأمومتي أكبر من فني ووجودها سبب كبير في حبي للحياة والإصرار على النجاح.

- بحب الراجل اللى ضحكته حلوة، بيبقي قلبه أبيض وصافي ومحب للحياة.

- في منتصف السبعينيات ابتدينا نلاقي اتجاه لبعض أفلام فيها إسفاف كبير، اسم الفيلم نفسه سخيف، وأرفضه، وقررت أبعد عن الفن لحد التيار ده ما ينتهي.