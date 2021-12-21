«مكافحة الإدمان»: 3 مظاهر تكشف عن تعاطي الأشخاص للمخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرات التوعوية تركز على أهمية دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك من خلال عدة عوامل تتمثل في عوامل ظاهرية، مثل «احمرار العين المستمر، وعدم الاتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاة، وتغيير الأصدقاء، واختفاء المال من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب».

مظاهر تعاطي الشخص للمخدرات

وقال الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لـ«الوطن» إن هناك العديد من المظاهر التي تدل على تعاطي الشخص للمخدرات، وتعطي مؤشرا للأسر عن تعاطيه، إلى جانب أنها تساعد في الاكتشاف المبكر للمخدرات، مؤكدا أنها تتمثل فيما يلي:

مظاهر سلوكية

يظهر على الشخص تغير فى السلوك مثل «السرقة، الكذب، نوم غير منتظم، إهمال في المظهر»، والتي تعد أحد مظاهر تعاطي الشخص للمخدرات، ويمكن اكتشاف هذه العادات من خلال الأسرة.

مظاهر وجدانية

عبارة عن ردود أفعال متناقضة ومختلفة من الشخص نفسه على نفس المواقف في توقيتات زمنية قريبة مثل «أوقات يضحك وأوقات يتعامل بتبلد على نفس الموقف في أوقات زمنية متقاربة».

مظاهر معرفية

إذا تحدثت مع شخص عن أضرار المخدرات يرد بعصبية عن ماهية المخدرات، أو يتحدث عن معتقدات المخدرات الخاطئة، مثل أنها تجعل الإنسان سعيدا وخلافه.

الأسرة أول مكتشف للمدمن

وأكد «الكتامي» أن الأسرة هي أول مكتشف للمدمن من خلال تغيير السلوك وردود الفعل، لذلك يتم التركيز في حملات الصندوق عن آليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات، مشيرا إلى ضرورة تواصل الأسرة مع الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب المتطوعين لدى الصندوق، ويتم توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن.

كما لفت إلى أنه يتم تنفيذ المبادرات وحملات طرق الأبواب بالمناطق المطورة، وحملات بالمواقف العمومية لتوعية السائقين بأضرار تعاطي المخدرات بالمحافظات، وكذلك في المدارس ومراكز الشباب.