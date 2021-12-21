«مكافحة الإدمان» يستعرض إنجازات 2021 بالدقهلية.. ندوات ومبادرات ومشورة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالتعاون مع محافظة الدقهلية، احتفالية، اليوم، لاستعراض الأنشطة والبرامج التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مدار العام بالمحافظة، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

تضمنت الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، العديد من الإجراءات الوقائية لحماية الشباب والمراهقين في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، لتقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ‪ كذلك تدريب عدد كبير من الشباب على تنفيذ الأنشطة التوعوية وضمهم ضمن رابطة المتطوعين لدى الصندوق بالمحافظة

توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي

ونفذ صندوق مكافحة الإدمان الأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات في 75 مدرسة استهدفت 14500 طالب وطالبة و18 كلية بجامعة المنصورة و4 معاهد عليا بالمحافظة، استهدفت 19200 طالب وطالبة، حول أضرار تعاطي المخدرات حيث تم تنفيذ الأنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 45 مركزا للشباب على مستوى المحافظة استهدفت 8700 شاب .

كما شملت الفعاليات تنفيذ مبادرات توعوية بعدد 19 نشاطا طوال فترة الصيف استهدفت المصطافين على الشواطئ والشباب وأسرهم في الميادين العامة بالمحافظة من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطى المخدرات.

دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي

وتضمنت المبادرات التوعوية دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل إحمرار العين المستمر، وعدم الإتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء المال من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو فى حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي فى حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان مجانًا وفى سرية تامة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب المتطوعين لدى الصندوق كذلك تنفيذ مبادرة «توصل بالسلامة»، بالمواقف العمومية لتوعية السائقين بأضرار تعاطى المخدرات بالمحافظة .