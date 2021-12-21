ملخص مسلسل نصيبي وقسمتك حلوة اللقطة الحلقة 3: «روكا» تنجو من الاعتداء

عرض مسلسل نصيبي وقسمتك حلوة اللقطة الحلقة 3، مساء أمس، والتي شهدت عددا من الأحداث المشوقة، حيث تدور أحداث رابع حكايات الموسم الجديد من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، حول عدد من الفنانين يتوجهون إلى أحد المنازل المهجورة لإجراء جلسة تصوير، وتقودهم الظروف إلى مصادفة سيئة عندما تذهب إحدى العصابات إلى نفس المنزل للاختباء من الشرطة، وبالتالي يتم احتجازهم معا، لتتعقد الأمور.

ملخص مسلسل نصيبي وقسمتك حلوة اللقطة الحلقة 3

وضمن مسلسل نصيبي وقسمتك حلوة اللقطة الحلقة 3، تتعرض «روكا» التي تقوم بدورها ميرنا نور الدين إلى محاولة اعتداء من قبل أحد أفراد العصابة، ولكن يتدخل أحد صديقها «سعيد»، الذي يقوم بدوره فادي خفاجة وينجح في إنقاذها، ولكن في خلال تلك الأثناء يكتشف أعضاء العصابة ما حدث ويحبطون محاولة هروبهم.

وعلى الجانب الآخر، يحاول أفراد العصابة التفكير في كيفية التخلص من المحتجزين لديهم، قبل أن يتمكنوا من الهرب بأمان.

مواعيد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك حلوة اللقطة

ويذاع مسلسل نصيبي وقسمتك حكاية «حلوة اللقطة»، على قناة «ON E»، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ 8 مساء، وتعاد في الـ 11 مساء على قناة «ON دراما»، بينما يذاع على قناة «MBC» من الأحد إلى الخميس، حيث يعرض على مدار الأسبوع حكاية جديدة من 5 حلقات.

ويشارك في بطولة حكاية «حلوة اللقطة» هاني عادل، ميرنا نور الدين، عصام السقا، مصطفى هريدي، حمزة العيلي، جيلان علاء، فادي خفاجة، توني ماهر ومصطفى هريدي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وتعتبر حكاية «حلوة اللقطة» هي القصة الرابعة من الموسم الجديد لـ «نصيبي وقسمتك»، وذلك بعد «النظارة البيضا»، «غرام بانتظام» بينما جاءت الحكاية الثالثة بعنوان «أوضة وصالة»، والذي شارك فيها مجموعة من النجوم من بينهم أحمد عبد العزيز، أنعام سالوسة ورشوان توفيق.