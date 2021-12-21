«الهجرة» تطبق أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج خلال أيام

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، إصدار «وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج»، بدءا من يناير المقبل 2022، بمشاركة الجمعية المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي 2021.

وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية، موضحة أنها جاءت تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج.

قالت وزيرة الهجرة، فى بيان سابق لها، إنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك، 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام، لعقد مؤتمر صحفى، بشأن تطبيق أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج، وما يخص نقل الجثامين، حيث سيشمل المؤتمر الإعلان عن كل تفاصيل الوثيقة وتطبيقها، قبل نهاية العام الجارى 2021.

مكرم: سيتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان.

وقالت وزيرة الهجرة، فى بيان سابق لها، إنه تم التوافق بين المجمع التأميني، ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.

وتعد وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، من أكثر الأمور التى تشغل أذهان عدد كبير من المصريين بالخارج، الراغبين فى وجود وثيقة تأمين لهم، ويعد أيضا من أكثر الأمور التى تهتم بها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وجدير بالذكر، أن وزارة الهجرة، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك، بين الوزارة، ومؤسسة مصر الخير، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، لأبناء المصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها للحفاظ على الهوية المصرية، وربط شباب المصريين في الخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية البسيطة وبلهجة مصرية.