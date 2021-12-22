اليوم.. انتهاء تقييم طلاب 5 ابتدائي في العربي والحساب بدون نتائج

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، من إجراء التقييم الوطني على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021- 2022، باختبار عشوائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، لقياس مستوى الطلاب ومعرفة المهارات المعرفية وقياس مستوى القراءة والكتابة والحساب لهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ المركز القومي للامتحانات، هو من وضع أسئلة التقييم لطلاب الصف الخامس الابتدائي، لتحديد نقاط القوة عند الطلاب والعمل على تعزيزها، ونقاط الضعف لعلاجها، من خلال المناهج الجديدة.

التقييم الوطني اختبار عشوائي بلا درجات

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إعلان المدارس التي يتم فيها تطبيق التقييم الوطني، لأنه عبارة عن دراسة ميدانية، لا تستهدف تحضيرا ومذاكرة من الطلاب وقلقا من جانب من أولياء الأمور، مؤكداً أن هذا التقييم هو اختبار عشوائي بلا أي درجات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تدريب للمعلمين المشاركين في تطبيق الاختبار على عينة من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، في مقر المركز واستلام مطبوعات التطبيق.

فتح الأسئلة الخاصة بكل مدرسة بمعرفة المطبقين وحضور الطلاب إجباري

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية ضوابط إجراء التقييم الوطني على عينة من طلاب الصف الخامس الابتدائي وهي كالتالي :-

- تطبيق التقييم الوطني لطلاب لطلاب الصف الخامس يومي الثلاثاء والإربعاء.

- تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة والإدارييين والأخصائيين ومديري المدارس خلال التقييم.

- التشديد علي حضور الطلاب خلال يومي التطبيق من بداية اليوم الدراسي وحتي نهايته.

- تسهيل مهمة المطبقين دون تدخل في خطة سير التطبيق.

- تشكيل لجنة ثلاثية بكل مديرية تعليمية تكون مهمتها استلام الكراتين المخصصة لأوراق الأسئلة وحفظها بمكان مؤمن بالمديرية حتي تسليمها لمطبقين.

- فتح الأسئلة الخاصة بكل المدرسة إلا بمعرفة المطبقين المكلفين بالتطبيق.

- استلام ذات الصناديق من المطبقين بعد انتهاء عملية التطبيق، وتسفيرها إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالقاهرة بالنسبة للمحافظات.