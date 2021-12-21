الطرق والكباري: شفط مياه الأمطار بشكل عاجل لمنع غلق الطرق الرئيسية

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة تتابع نشرة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، للتدخل السريع حال حدوث الأمطار والسيول، في العديد من المحافظات، موضحا أن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى بجميع محافظات الجمهورية، لمنع تراكم المياه على الطرق الرئيسية والسريعة، حتى لا تؤثر على حركة المرور.

مصطفى: قادرون على التعامل مع الأمطار والسيول

وقال اللواء حسام الدين مصطفى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة قادرة على التعامل مع الأمطار والسيول، إذا وقعت في أى وقت، منوها إلى أن الهيئة وضعت خططا عاجلة للتعامل مع الأمطار، التى تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن الهيئة جاهزة بمعدات شفط وكسح المياه، لعدم تعطل حركة المرور بالطرق.

نتعامل بشكل سريع مع تراكم المياه على الطرق لتسهيل حركة المرور

وأكد رئيس الطرق والكباري، أنه سيكون هناك تعامل بشكل سريع مع تراكم مياه الأمطار على الطرق الرئيسية والسريعة، لتسهيل حركة المرور، لافتا إلى أن الهيئة جهزت غرفة عمليات مركزية متصلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمعرفة المناطق المتضررة من تساقط الأمطار وحدوث السيول، للتدخل السريع، لمنع حدوث أي أزمات.

ترصد «الوطن»، خطة الطرق والكباري، لمواجهة الأمطار والسيول

1- إصدار تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار على الطرق الرئيسية.

2- رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق حال إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه.

3- تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة الموجودة بمناطق الجمهورية حال سقوط السيول.

4- تجهيز معدات الكسح وشفط المياه، لمنع غلق الطرق الرئيسية.

5- تشكيل فرق لصيانة مخرات السيول في المحافظات، للتعامل مع أى سيول قد تحدث لمنع حدوث كوارث.

6- تشكيل 14 فرقة طوارئ على مستوى محافظات مصر، لمعرفة الأماكن المتضررة من جراء الأمطار والسيول.

7- تخصيص 20 فرقة إغاثة في العديد من المناطق، خاصة المدن الساحلية، لحماية المواطنين.