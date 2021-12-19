درجات الحرارة اليوم الأحد 19-12-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأحد، وذلك على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، إذ تتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق تمتد إلى القاهرة، بحسب ما جاء في البيان.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

ووفق بيان الأرصاد جاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 30 21

المدينة 27 17

الرياض 28 17

المنامة 26 20

أبو ظبي 27 18

الدوحة 28 23

الكويت 23 16

دمشق 13 03

بيروت 19 13

عمان 12 05

القدس 12 06

غزة 19 11

بغداد 20 09

مسقط 26 21

صنعاء 25 09

الخرطوم 29 16

طرابلس 15 09

تونس 18 05

الجزائر 15 07

الرباط 20 10.