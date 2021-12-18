«الأرصاد»: وصول درجات الحرارة إلى «2-» في بعض المناطق بسيناء

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار تؤثر على معظم الأنحاء؛ ابتداء من غد الأحد وتستمر حتى الإثنين المقبل، ويكون لهذه الحالة مجموعة من العناصر؛ أولها انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وهو ما يستمر على مدار اليومين المقبلين، لافتةً إلى أن الأمطار تبدأ غدًا على السواحل الشمالية للبلاد، ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية ومصحوبة بالبرد.

هطول الأمطار

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»: «بداية من مساء الأحد تهطل الأمطار على محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، ومع دخول ساعات الليل تكون مصحوبة بضربات البرق والرعد، وتزيد كميات الأمطار إلى حد ما يوم الإثنين وتكون متوسطة الشدة، ويوم الثلاثاء تبدأ الأحوال الجوية في التحسن وتهدأ سرعات الرياح».

نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن بعض المناطق مثل وسط سيناء تنخفض فيها درجات الحرارة وتصل إلى درجتين تحت الصفر، وهو ما يؤدي إلى تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء، مشيرةً إلى أن هناك نشاطا للرياح مثير للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق وبخاصة على الطرق السريعة والمكشوفة، ويبدأ غدًا الأحد، ويستمر معنا على مدار الأحد والإثنين ما يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة الطرق السريعة والصحراوية.

اضطراب كامل في الملاحة البحرية

وأوضحت أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب كامل في حالة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الموجة يصل إلى 5 أمتار، متابعة: «شهدنا هذا المشهد على مدار الأسبوعين الماضيين، وهو ما يتكرر يومي الأحد والإثنين».