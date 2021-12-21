«الفاو» تكرم مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة

كرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لدوره البارز في إلقاء الضوء على أنشطة القطاع الزراعي المختلفة، بالوسائل الإعلامية المتطورة.

وتسلم درع التكريم، محمود الأعرج المنسق الإعلامي للوزارة، المشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية، خلال الاحتفالية التي نظمتها المنظمة لتكريم عدد من المؤسسات الإعلامية، والإعلاميين البارزين، بمناسبة احتفالية السنة الدولية للفواكه والخضروات، والتي شهدها الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للمنظمة، والدكتور نصرالدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر.

إبراز الأنشطة الخاصة بالقطاع الزراعي

وقال محمود الأعرج، إن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، شهد الفترة الأخيرة، تطورا ملحوظا في الخدمات الإعلامية المتكاملة والمتميزة التي يقدمها، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بهدف إبراز الأنشطة الخاصة بالقطاع الزراعي، بما يساهم في نشر الوعي بالمشروعات الزراعية الكبرى والعملاقة، والخطوات التي تخطوها الوزارة من احل دعم المزارعين، لافتا إلى أن المركز حريص على التجديد والابتكار الدائم، وتنويع اصداراته وأنشطته الإعلامية، والتوسع في نشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.

تكثيف التعاون بين الفاو والوزارة

وتقدم أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر والتقدير الى منظمة الفاو، لحرصها الدائم والمستمر، على تكثيف التعاون بين المنظمة والوزارة، فضلا عن دورها الهام في دعم قضايا التنمية المستدامة.

جاء ذلك عقب تكريمه خلال الاحتفالية أيضا، لدوره الهام والبارز في التنسيق والتواصل مع المنظمة في القضايا الإعلامية، المعنى بها القطاع الزراعي.