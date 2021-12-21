توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد نهارا وشبورة مائية وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من غدٍ الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، حتى الجمعة الموافق 24 من الشهر ذاته، على كافة مناطق ومدن جمهورية مصر العربية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة، طقسا باردا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

سقوط أمطار على السواحل الشمالية

كما قال الخبراء إن الفرصة مهيأة خلال الأيام المقبلة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكد خبراء الأرصاد إنّ الشبورة المائية تعود مرة أخرى بداية من الغد لتتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 22 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.