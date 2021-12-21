«شوقي» يلتقي السفير العراقي لبحث التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتورة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي.

أكد الدكتور طارق شوقي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق، والحرص على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في مجال التعليم قبل الجامعي، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل المشترك.

السفير العراقي يشيد بالمشروعات التنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعرب سفير العراق في القاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالعلاقات العراقية المصرية، حيث إنها علاقات تاريخية، وبالمشروعات التنموية التي تتم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة.

25 ألف طالب عراقي يدرسون بجميع المراحل التعليمية في مصر

ووجه السفير الشكر لوزارة التربية والتعليم، لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مشيرًا إلى أن هناك نحو 25 ألف طالب عراقي يدرسون بجميع المراحل التعليمية في مصر من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر، وزيادة عدد الدارسين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وناقش الاجتماع، أوجه التعاون بين البلدين في المجال التعليمي، ومن بينها تقديم التيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين، للدراسة بالمدارس المصرية، وتذليل كل الصعوبات.

الاعتراف بالشهادة الثانوية الصادرة من إقليم كردستان العراق

كما تطرق الاجتماع، إلى الاعتراف بالشهادة الثانوية الصادرة من إقليم كردستان العراق، واعتمادها لمن يرغب في الالتحاق بالمدارس المصرية، وصحة الإصدار الخاص بشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصادرة من مصر للطلاب العراقيين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل أبناء أعضاء البعثة الدبلوماسية في المدارس المصرية.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل وفد من وزارتي التعليم المصرية والعراقية، لتعزيز التعاون في مجال تدريب المعلمين وإعداد المناهج الدراسية.