مدير الكرنك وطريق الكباش: المصري القديم كان متمكنا من الفلك والهندسة

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير معابد الكرنك وطريق الكباش بـ الأقصر، إن احتفالية اليوم، تتم بشكل سنوي في 21 ديسمبر من كل عام للاحتفال ببدء فصل الشتاء، مبينا أن المصري القديم أثناء بناء المعابد الخاصة به، كان يختار أياما به لإقامة المعابد فيها ولتفوقه في علم الفلك والهندسة، اختار المحاور الرئيسية للمعابد لتكون الشمس متعامدة عليها في 21 ديسمبر في بداية فصل الشتاء.

اهتمام المصري القديم بالفلك

وأضاف «الصغير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المصري القديم كان متميزا في الهندسة والفلك، لافتا إلى أن احتفالية اليوم، شهدت فعاليات كثيرة، تضمنت أطفال الشكافة، وحاملي الرايات والتراث الشعبي، بجانب عروض موسيقية لشركة مصر للصوت والضوء، بالتزامن مع تعامد الشمس على معبد الكرنك.

عدد السياح الحاضرين للاحتفالية أكثر من الأعوام الماضية

وأوضح مدير معابد الكرنك وطريق الكباش، أن عدد السياح الذين حضروا هذه الفعالية اليوم، أكثر من الأعوام الماضية، وهذا دلالة على شغف الكثيرين بالحضارة المصرية.

احتفالات شهدتها الأقصر في عام 2021

وشهدت مدينة الأقصر في نوفمبر الماضي، الاحتفال بتجديد طريق الكباش وسط احتفال عالمي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولفيف من الوزراء، ونقلت مختلف وسائل الإعلامية الاحتفال الذي حاز على إعجاب الجميع، ليكون ثاني أكبر احتفال فرعوني تقيمه مصر في عام 2021، بعد الاحتفال بموكب المواميات، ونقلهم إلى متحف الحضارة الجديد في منطقة الفسطاط.