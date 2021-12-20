أسعار رحلات مدن المشتى بالتزامن مع احتفالات رأس السنة من بينها الأقصر

بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، يحرص الكثيرون من محبي السفر، على البحث عن عروض شركات السياحة المختلفة لرحلات الأقصر وأسوان، إذ أنها تعد من أهم المقاصد السياحية في فصل الشتاء، نظرا لما تتمتع به تلك المدينتن من طقس دافئ، يجعل الوافدين يستمتعون بجمال الطبيعة والأماكن الأثرية.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار رحلات الأقصر وأسوان في رحلات السياحة المختلفة، كالتالي:

رحلات إلى الأقصر وأسوان 5 نجوم

- رحلة للأقصر وأسوان 4 أيام و3 ليال، يتراوح سعرها بين 2300 و4000 جنيه للفرد.

- رحلة للأقصر وأسوان 5 أيام و4 ليال، يتراوح سعرها بين 2800 و4200 جني للفرد.

- الإقامة تكون في فندق 5 نجوم.

- الأسعار شاملة رحلة 5 نجوم بالإضافة إلى فطار وغداء وعشاء.

- الزيارات السياحية بالرسوم وانتقالات الداخلية.

- توفر الشركات مرشدين سياحيين للاستقبال من محطة القطار عند الوصول.

رحلات إلى الأقصر وأسوان 4 نجوم

- رحلة للأقصر وأسوان 4 أيام و3 ليال بسعر 2800 جنيه للفرد.

- رحلة للأقصر وأسوان 5 أيام و4 ليال بسعر 3000 جنيه للفرد.

- الإقامة تكون في فندق 4 نجوم.

- الأسعار شاملة الرحلات بالإضافة إلى إفطار وغداء.

- توفر الشركات مرشدين سياحيين للاستقبال من محطة القطار عند الوصول.

أسعار رحلات الغردقة

وجاء متوسط أسعار الرحلات في عدد من مدن المشتى في مصر في عدد من شركات النقل البري:

فئة الاقتصادي «دون دورة مياه»: تتراوح الأسعار بين 185 جنيها و220 جنيها مصريا.

فئة الاقتصادي بـ«دورة مياه»: تتراوح الأسعار بين 225 جنيها وحتى 250 جنيها مصريا.

فئة الإيليت: تتراوح الأسعار بين 385 جنيها و420 جنيها مصريا.

فئة الإيليت «دون توقف»: تتراوح الأسعار بين 400 جنيه و550 جنيها مصري.

أسعار رحلات دهب

فئة الاقتصادي «دون دروة مياه»: تتراوح الأسعار بين 215 جنيها و250 جنيها مصريا.

فئة الاقتصادي بـ«دورة مياه»: تتراوح الأسعار بين 265 جنيها و300 جنيه مصري.

فئة الإيليت: تتراوح الأسعار بين 425 جنيها و460 جنيها مصريا.

فئة الإيليت «دون توقف»: تتراوح الأسعار بين 445 جنيها و500 جنيه مصري.

أسعار رحلات الأقصر

فئة الاقتصادي بـ«دون دورة مياه»: تتراوح الأسعار بين 255 و280 جنيها مصريا.

فئة الاقتصادي بـ«دورة مياه»: تتراوح الأسعار بين 275 جنيها و300 جنيه مصري.

فئة الإيليت: تتراوح الأسعار بين 385 جنيها، و420 جنيها مصريا.