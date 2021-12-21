الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على معابد الكرنك

شهدت معابد الكرنك، بالأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، تعامد الشمس على المحور الرئيسي لها، وهو الحدث التي يوافق بداية فصل الشتاء، يوم 21 ديسمبر من كل عام، حيث تشرق الشمس بطريقة تدريجية للتعامد على المحور الرئيسي للمعابد.

إقبال كبير على معابد الكرنك

وأوضح مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش، أن معابد الكرنك شهدت إقبالًا كبيرًا من الزائرين، اليوم، مصريين وأجانب من مختلف الجنسيات، حرصوا على مشاهدة وتسجيل هذا الحدث الفريد والتقاط العديد من الصور التذكارية.

ونظمت محافظة الأقصر احتفالية بهذه المناسبة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، حضرها محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وشهدت الاحتفالية فعاليات عدة مثل فقرات من الفنون الشعبية، وحملة الورود والأعلام من فرق الكشافة والموسيقى المصاحبة للاحتفال.

احتفالية تعامد الشمس على معابد الكرنك

يُشار إلى أن الاحتفالية شاركت فيها شركة مصر للصوت والضوء ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة بالأقصر، وغيرها من الجهات المعنية.

وأوضح مصطفى الصغير، أن ظاهرة تعامد الشمس تعد من الظواهر الفريدة التي تبرز نبوغ المصري القديم وتقدمه في علوم الفلك والعمارة والهندسة، حيث حرص على إقامة المحور الرئيسي لمعابد الكرنك والذي يمتد من الغرب بداية من الصرح الأول حتى الصرح السادس، شرق المعابد مرورا بقدس الأقداس والبوابة الشرقية، واستغرق بناء هذا المحور أكثر من ألف عام وهو ما يبرز مدى تفوق المصري القديم عبر العصور.