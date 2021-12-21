أحمد الشامي: فرقة «واما» ستتواجد في حفلات رأس السنة.. «بس إنتاجنا قل»

قال المطرب أحمد الشامي، إن فرقة «واما» والتي تجمعه بالفنان محمد نور ونادر حمدي وأحمد فهمي لا تزال موجودة حتى الآن، إذ تقوم الفرقة بإحياء الحفلات وستتواجد في حفلة رأس السنة القادمة، موضحًا أن الإنتاج قد قل لفرقة «واما» لأن كل فرد في الفرقة أصبح لديه أعمال خاصة، ولكن على الرغم من ذلك ما زال لنا تواجد.

لا أحب نشر أي شيء عن حياتي الشخصية «بحب أحافظ على بيتي»

وأضاف «الشامي»، خلال حواره في برنامج «راجل و 2 ستات»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه كان متخوف جدًا من تجسيد شخصية المتحرش في حكاية «بيت العز»، ولكنه اطمئن بعدما عرف طريقة تجسيد تلك المشاهد، موضحًا في الوقت ذاته أنه لا يحب نشر أي شيء عن حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي « بحب أحافظ على بيتي».

قام بدراسة الموسيقى مع الفنان أحمد فهمي

وأوضح أحمد الشامي، أنه قام بدراسة الموسيقى مع الفنان أحمد فهمي، «الدراسة جمعتنا مع المطرب نادر حمدي ومحمد نور ومن هنا جاءت فكرة فرقة واما»، كما ذكر بأنه يمكن دراسة «الكونسرفتوار» من المرحلة الابتدائية ومن الممكن أن يكون لدى الطفل موهبة ويمكن إجراء الاختبارت لتنمية تلك الموهبة.

والدي كان معارض لدخولي عالم الفن

وأشار أحد أعضاء فريق «واما»، إلى أن والده كان معارضًا لدخوله مجال الفن، على الرغم من أنه كان عميدا لمعهد الموسيقى.