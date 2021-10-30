أحمد الشامي عن دور المتحرش: «اللقب ثبت عليا.. ودمعت لما اتضربت بالقلم»

ردا على سؤال من الإعلامية منى الشاذلي، وجهته للفنان أحمد الشامي، أحد أعضاء فريق واما الغنائي، خلال استضافته رفقة باقي أعضاء الفريق ببرنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، حول تجسيده لشخصية «متحرش» بالحكاية الدرامية «بيت عز»، قال الفنان: «أنا بقيت في كل حتة بيقدموني بالأستاذ أحمد الشامي المتحرش، في التكريمات والبرامج وفي كل مكان».

ومازح المطرب محمد نور، عضو فريق واما الغنائي، زميله بالفريق عن هذا الدور قائلا: «متحرش مصر الأول أحمد الشامي».

أحمد فهمي عن زميله أحمد الشامي: يتطور تمثيليا

فيما أكد المطرب والفنان أحمد فهمي، عضو فريق واما الغنائي، أن زميله بالفريق أحمد الشامي، يحقق تطويرا كل عام بمجال التمثيل، قائلا: «من أول حاجة ابتداها لحد دلوقتي، وهو دايما بيبقى أحسن وبيهتم بتفاصيل كل حاجة».

وأمام كل هذه الإشادات، وجَّه «الشامي» شكره إلى الشركة المنتجة لهذه الحكاية الدرامية، بالإضافة إلى مخرج العمل أحمد يسري، ومؤلفيه أمين جمال ومحمد أبو السعد.

وأضاف: «من أول ما جالي دور لقيته متحرش من أوله لآخره، ونصاب ومزور، فهي كانت حاجة تضايق، لدرجة إني قولت لمراتي مش عايز أعمل الدور ده، ومعرفشي تفاصيل تصويره هتبقى ازاي، لغاية أما بالليل عمال أفكر أعمله ولا معملوش، لقيت أمين جمال مؤلف العمل، باعتلي مسدج وبيقولي روح إمضي بكره، الدور ده شائك، وفعلا روحت مضيت، وهما في استديو التصوير بيقولولي، كل ما تشتم أكتر، كل ما الموضوع يبقى أنجح، فالحمد لله وصلت إن الناس بتبعتلي إنبوكس حسبي الله ونعم الوكيل».

أحمد الشامي: دمعت بعد مشهد ضربي بالقلم.. «حاجة مهينة جدا بس عشان أكل العيش»

وحول مشهد ضربه بالقلم، أشار «الشامي»، إلى أنه طلب من الفنان رشدي الشامي الذي يصفعه على وجهه وفق الأحداث، أن يقوم بهذا الفعل بشكل حقيقي، موضحا أنه زميله الفنان كان متوترا جدا ولا يريد أن يصفعه.

وتابع: «فأنا قولتله بص يا أستاذ رشدي، أنا راجل متحرش واتحرشت ببنتك وعملت كل المصايب، وفعلا أول ما المخرج قال أكشن تصوير، فجأة راح متحول the rock، وقاتلني قلم للذكرى».

وأردف الفنان أنها المرة الأولى التي يقوم أحد فيها بصفعه، ولهذا بعد نهاية تصوير المشهد دمعت، لأني شعرت بضيق كبير جدا، متابعا: «أه طبعا حاجة مهينة جدا، بس من أجل أكل العيش».