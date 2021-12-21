مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع جماعي والسوقي يربح 4.6 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل المنطقة الخضراء، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع نسبته 0.37%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11524.66 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.52%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2146.61 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3166.7 نقطة مرتفع بنسبة 1.3%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 0.9%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.9%، ليغلق الجلسة عند 2022.55 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 299.83 مليون سهم، من خلال تنفيذ 37.810 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 100 سهما، فيما انخفض 25 سهما، واستقر 70 سهمًا دون تغيير.

أداء إيجابي للأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، نجح في الإغلاق على ارتفاع بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 11450 نقطة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والمصرية نحو البيع.

التجاري الدولي يستحوذ على 35% من قيم التداولات

استحوذ البنك التجاري الدولي، على نسبة 35% من إجمالى قيمة تداولات اليوم، يليه سهم شركة مصر الجديدة للإسكان بنسبة 9% من قيمة تداولات اليوم.

وأضاف «عيد»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 11450 نقطة، مع استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 11600 نقطة، متوقعاً أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 11450 نقطة.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، فقد شهد أداء إيجابيا، بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2100 إيجابياً، ويدعم المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2160 نقطة، ومتوقعاً في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي والعودة مرة أخرى إلى الهبوط يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100، ثم مستوى الدعم الثاني وهو 2000 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي 16 مليون جنيه للمصريين، و2.2 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 5 ملايين جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 734.896 مليار جنيه، بمكاسب 4.6 مليار جنيه.