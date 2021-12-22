تفاصيل الاشتراك في الفوج التاسع لقطار الشباب.. الانطلاق 31 ديسمبر

أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة عن إطلاق الفوج التاسع من قطار الشباب إلى محافظتي الأقصر وأسوان، وذلك في 31 ديسمبر 2021 الجاري وحتى 7 يناير 2022، كما أعلنت الوزارة عن فتح باب الاشتراك برحلة قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان الفوج التاسع والحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة على الرابط التالي: https://www.emys.app/youth/youth_train .

الإقامة والإعاشة خمس نجوم وقيمة الاشتراك 1000جنيه

« الوطن» تستعرض تفاصيل الفوج التاسع لـ قطار الشباب والاشتراك فيه على النحو التالي:

- الإقامة في أسوان في فنادق عائمة 5 نجوم وبالمدينة الشبابية ومركز التعليم المدني بالأقصر.

- السن من 18 حتى 40 سنة ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر أو الحيوانات الأليفة.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة مصر بالقاهرة الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة31 ديسمبر 2021.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- مشاركة صفحة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي قبل التسجيل.

- الحجز الأولي عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد بالمديرية.

- قيمة الإشتراك (1000) جنيهاً للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية الحضور للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

- يتم التوريد بالمديريات من الأحد إلى الخميس مع استبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والصرع والنفسية واللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

للوزارة الحق في اجراء أي تعديلات اوحذف لبرنامج الفوج

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار (رقم العربة ورقم المقعد) طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

- عدم التدخين نهائياً في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر وأسوان.

- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فوراً على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

فقرات البرنامج الاسترشادي للفوج التاسع لقطار الشباب

ويشمل البرنامج الاسترشادي للفوج التاسع لقطار الشباب العديد من الفقرات والجولات والزيارات ومن بينها وهي ( الصوت والضوء بالكرنك - متحف النوبة - معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - معابد البر الغربي - جزيرة النباتات - مقابر النبلاء - محاضرة - جولات حرة ).