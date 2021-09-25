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تعرف على أسعار ومواعيد رحلات «النايل كروز» بين الأقصر وأسوان

كتب:

أماني خيري
06:55 م | السبت 25 سبتمبر 2021
نايل كروزا - أرشيفية

نايل كروزا - أرشيفية

تشهد محافظة الأقصر، انتعاشه في الحركة السياحية كالعادة خلال فصل الشتاء، وبالتالي زيادة عدد رحلات النايل كروز خلال الموسم الشتوي، وتزداد رحلات النايل كروز خلال بعض المناسبات أيضا على مدار العام، وتختلف أسعار الرحلات حسب توقيت الحجز والموسم السياحي، حيث تستغرق الرحلة من 3 لـ 7 أيام، يتم خلالها زيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.

مواعيد «نايل كروز» الأقصر-أسوان

تتنوع رحلات نايل كروز الأقصر – أسوان في مواعيدها خلال العام، وتأتي أهم مواعيد الرحلات كالأتي:

- في فترة 19/2/2022

- في فترة رحلات نصف العام 5/2/2022         

- في الفترة 22/1/2022

- في الفترة 1/1/2022         

- في فترة رأس السنة 25 /12/2021

- احتفالات الكريسماس 18 /12/2021

- في الفترة من 4 –12–2021  حتى  11-12–2021

- في الفترة من 2-10 –2021  حتى 27-11-2021           

أسعار «نايل كروز» الأقصر- أسوان

أولا: سعر الفرد بالغرفة المزدوجة

احتفالات الكريسماس 18/12/2021  بسعر5650 جنيهًا

رأس السنة 25 /12/2021 بسعر 6150 جنيهًا

رحلات نصف العام 5/2/2022 بسعر 6150 جنيهًا.

ثانيا: سعر الفرد بالغرفة المفردة

احتفالات الكريسماس 18/12/2021  بسعر 6800 جنيهًا.

رأس السنة 25 /12/2021 بسعر 7300 جنيهًا.

رحلات نصف العام 5/2/2022 بسعر 7300 جنيهًا.

أسعار الأطفال من 6-11 سنة

احتفالات الكريسماس 18/12/2021  بسعر 3800 جنيهًا.

رأس السنة 25 /12/2021 بسعر 4300 جنيهًا.

رحلات نصف العام 5/2/2022 بسعر 4300 جنيهًا.

أسعار الأطفال من 2-5 سنوات

احتفالات الكريسماس 18/12/2021  بسعر 3400 جنيهًا.

رأس السنة 25 /12/2021 بسعر 3900 جنيهًا.

رحلات نصف العام 5/2/2022 بسعر 3900 جنيهًا.

الأسعار للأطفال أقل من سنتين   

احتفالات الكريسماس 18/12/2021  بسعر 500 جنيهًا.

رأس السنة 25 /12/2021 بسعر 500 جنيهًا.

رحلات نصف العام 5/2/2022 بسعر 500 جنيهًا.

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