خبراء يتوقعون أداء جيدا لسهم «إي فاينانس» في ثاني جلسة تداول بالبورصة

شهدت جلسة الأربعاء الماضي الموافق 20 أكتوبر 2021، بداية تداول أسهم إي فاينانس في البورصة المصرية، وتتمثل أهمية طرح «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» في البورصة المصرية، كونه أول طرح حكومي حقيقي، بعد المصرية للاتصالات، حيث إن السوق لم تشهد أي طروحات منذ طرح حصة الزيادة في الشركة الشرقية للدخان، قبل خمس سنوات، منذ إعلان المجلس الأعلى للاستثمار عن عودة برنامج الطروحات بنهاية 2016، وحتى الآن لم يكن هناك أي طرح حكومي، وبالعودة إلى طرح المصرية للاتصالات فتكون المدة 16 عاما على آخر طرح حكومي.

ستكون جلسة غدٍ الأحد 24 أكتوبر هي الجلسة الثانية لتداول للسهم في البورصة، وترصد «الوطن» في هذا التقرير رأي الخبراء وتوقعاتهم لأداء السهم في جلسة غدٍ..

توقعات بأداء جيد للسهم

يقول عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن بداية التداولات على السهم كانت قوية في الجلسة الأولى له، حيث ارتفع السهم إلى 25 جنيها خلال اليوم من التداول، متوقعا أن يكون أداء السهم أفضل في الأشهر المقبلة، بشرط تحقيق الشركة نتائج مالية جيدة تفوق التوقعات.

استقرار السهم خلال الجلسات المقبلة

وقال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن أداء السهم في الجلسة الأولى أعطى انطباعا إيجابيا عن الطرح، وذلك مع الصعود الذي حققه السهم في أولى جلسات التداول، لكن استقرار السهم وصموده لأكثر من جلسة عند هذا السعر الذي حققه هو أمر مهم جداً ويعطي المزيد من الثقة في الطروحات الحكومية وتنفيذها خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد مرور شهر الحماية.

سعر السهم

وكانت بداية التداول على السهم في البورصة عند سعر 13.98 جنيه، ليحقق ارتفاعا أكثر من 50% ويسجل سعر 25 جنيها كأعلى مستوى له خلال أولى جلسات التداول عليه، ثم يغلق عن مستوى 21 جنيها.

وأغلق الاكتتاب في شريحة الطرح العام للأفراد رسميا يوم الأحد الماضي بمعدل تغطية بلغ 61.4 مرة، كما تمت تغطية شريحة الطرح الخاص الأسبوع الماضي بنحو 6.8 مرة، وتجاوز الاكتتاب العام في جميع الأسهم المطروحة لكل من المؤسسات والمستثمرين الأفراد بتغطية بلغت 10.2 مرة، وجمعت الشركة نحو 5.8 مليار جنيه من طرح حصة بلغت 26.1% من رأس مال الشركة، ما يجعله أكبر طرح في البورصة المصرية منذ سنوات.