محافظ البحيرة يقرر استئناف الدراسة بعد توقفها 3 أيام

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام الدراسة غداً الأربعاء 22 ديسمبر، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، وذلك مع توقعات هيئة الارصاد الجوية بتحسن حالة الطقس والأحوال الجوية.

قرار محافظ البحيرة بتعطيل الدراسة اليوم

وأصدر محافظ البحيرة، في وقت سابق أمس، قرار بتعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء، على أن يستثنى من ذلك مديرو المدارس وأطقم العمل طبقاً للحاجة، وجاء ذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي شهدتها عدة محافظات على مدار الثلاثة أيام الماضية.

إجازة 3 أيام بمدارس البحيرة من الأحد للثلاثاء

كما شهدت محافظة البحيرة إجازة بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية على مدار الـ3 أيام الماضية، الأحد والاثنين والثلاثاء، حيث شهدت البحيرة موجة سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز.