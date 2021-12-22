حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 22-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العذراء ذاكرة قوية جدًا، ويتصفون دائمًا بالصبر والمسئولية الكبيرة تجاه الأشياء، ويعتمدون على أنفسهم في إنجاز مختلف الأمور.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. فلتهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

أنت بحاجة للانعزال قليلا بحثا عن الهدوء والسكينة ولكي تهتم بشئونك الخاصة.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.