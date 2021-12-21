حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

تصنف أنثى برج الحوت بأنها امرأة غامضة، فهي تتصرف بشكل غير متوقع أحيانا، وهذا يتطلب من الشخص المهتم بها بأن يتتبع المسار المتعرج لشخصيتها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بأفكار أصيلة تؤثر بها فيمن حولك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على إظهار مشاعرك بصورة مثالية، وتوطد علاقتك بالأهل والأحباب والأولاد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.