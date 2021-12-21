حظك اليوم الثلاثاء 21-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن حظك اليوم، الذي يتغير بسبب حركة النجوم والكواكب، وتنقسم الأبراج إلى 12 برجًا، منها برج العقرب والقوس والدلو، إذ تمر خلالها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وتنقسم إلى أبراج، هوائية وترابية ومائية ونارية.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وهناك أمور مهنية أو عائلية تستدعي الانتباه، وعليك أن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الحمل 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. حاول ألا تضيع طاقتك في خلافات فارغة، ألقِ بذلك خلف ظهرك وتقدّم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مثالي لإبراز مواهبك أو للإعلان عن فكرة تراودك وتحلم بها.

حظك اليوم برج الثور 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم نحو إظهار عمق حبك للمقربين وتقترب منهم بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال، ويطالبك ذلك بمراجعة وضعك المالي وقرارتك المهنية، وأيضا مراقبة نفقاتك، وعليك أن تحترس ولا تتعجل الربح.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك أن تجتهد اليوم وتستمتع بما هو متاح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 21-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم تخطط جيدا وتكسب الإعجاب وتثبت نفسك في كل عمل تقوم به، وتعرف كيف تفرض إرادتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يدفعك اليوم للإعلان عن مشاعر إيجابية ويمنحك سحرا وتألقا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر وفينوس يتنافران في منزلي الصحة واليوم مناسب للدراسة والتأمل.. اعتن بنفسك وصحتك ويطالبك الفلك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الأسد 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم ليس مناسبا للظهور وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يفتح أمامك الفرصة للتعلم من تجارب البعض وتنفعك نصائح المخلصين.

حظك اليوم برج العذراء 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك باهتمامات ونشاطات مشتركة تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس واليوم عليك أن تدع التسرع جانبا، وأن تعمل حسابا للعقبات والمخاطر.

حظك اليوم برج الميزان 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على اللباقة في تعاملك مع الأحباب ومع الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التطور والإطلاع على ثقافات وأفكار جديدة وتبدو ملهما.

حظك اليوم برج العقرب 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان، ومن الممكن أن تستمتع اليوم بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع فينوس في منزلي المال.. حاول أن تحدد أولوياتك في الشراء ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج القوس 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتجنب الجدال والدخول في حوارات شائكة تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. لن تكسب شيئا إذا انغمست اليوم في الصراعات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تذكر جيدا أن حياة الشراكة تتطلب منك أن يكون الأمر شورى.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 21-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتسترخي وتأخذ قسطا وافرا من الراحة.

حظك اليوم برج الدلو 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تبتعد عن العصبية، وأن تفكر جيدا قبل إعطاء أي رد ولا تعلن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 21-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بأفكار أصيلة تؤثر بها فيمن حولك.

حظك اليوم برج الحوت 21-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك اليوم على إظهار مشاعرك بصورة مثالية وتوطد علاقتك بالأهل والأحباب والأولاد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.