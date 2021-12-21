«الديهي» عن تعليق واشنطن وهولندا وألمانيا على أحكام القضاء: «حماقة»

اعتبر الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن تعليق الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وألمانيا على الأحكام القضائية الصادرة في مصر مؤخرًا، «حلقة من حلقات الحماقة في التعاطي مع قضايا لا تخص هذه الدول، وتعد تدخلا سافرا وتعديا صفيقا»، مؤكدًا أن التدخل عمومًا في الشئون الداخلية المصرية غير مقبول، وانتقاصا للسيادة، إذ إن مصر بها نظام قضائي مستقل تمامًا ومحصن دون أي تدخل من السلطة التنفيذية وفقًا للقانون والدستور والديمقراطية.

يوجد بمصر عرف قضائي وقواعد قضائية وتراث وتاريخ قضائي متوارث

وأضاف «الديهي»، أنه يوجد بمصر عرف قضائي وقواعد قضائية وتراث وتاريخ قضائي متوارث لا يمكن الحديث به بين الناس وبعضها، فلغة القضاء لغة راقية والنظام القضائي المصري يضاهي الأنظمة القضائية في العالم، وأحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، مستنكرًا إدانة بعض المنظمات الحقوقية والمسئولين الغربيين وتصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، كما ذكر أن الدول الغربية دائمًا ما تستغل ورقة حقوق الإنسان لتحقيق أهداف ومصالح معينة، مؤكدًا أن الهجمة المنظمة الشرسة على مصر لم ولن تتوقف، معقبًا: «اللي زعلان من أحكام القضاء في مصر يشرب من البحر».

ممدوح حمزة سقط في بحيرات الرذيلة السياسية

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي أن ممدوح حمزة يهين القضاء المصري، ولا بد أن يتم محاكمته بتهمة إهانة القضاء، وتصريحه يعاقب عليه قانونًا، إذ أساء للقضاة، «هل ممدوح حمزة ما زال بعقله، أما مطلوب منا أن نرحم شيخوخته؟»، واصفًا تصريحاته بالكلام السخيف التافه الحقير الغبي الذي يمثل إهانة للسلطة القضائية وحطًا منها، معربًا عن حزنه لتساقط كل هذه الأسماء في بحيرات الرذيلة السياسية.