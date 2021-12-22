اليوم.. صرف مرتبات آخر شهور 2021 لـ 5 ملايين موظف بالدولة

يتوجه 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2001 بعد أن عدلت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات مقارنة بشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضيين بدلا من 24 لتكون يوم 22 ديسمبر الحالي على مدار يومين.

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية في الشهر الماضي تستعد وزارات الصحة والسكان والداخلية والسياحة والبترول والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والآثار والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتربية والتعليم والتعليم الحالي والتنمية المحلية والخارجية والمالية والتموين والتجارة الداخلية والطيران المدني والإنتاج الحرب والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل في صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للموظفين والعمال لديها.

كما أخطرت «المالية» هيئات للاستثمار والرقابة المالية وقضايا الدولة، بالإضافة إلى الموظفين بدار الإفتاء والأزهر الشريف وشؤون مجلس النواب والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021.

المالية خصصت يومي الأربعاء والخميس لصرف المرتبات للموظفين

وخصصت وزارة المالية يومي الأربعاء والخميس لصرف المرتبات للموظفين والعمال بالوزرات مع تخصيص ثلاثة أيام 26 و27 و28 ديسمبر لصرف مرتبات ديسمبر 2021 للعمال والموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف المرتبات في الأسبوع السابق في اليومين المحددين.

ونبهت وزارة المالية في الكتاب الدوري الوزرات ورؤساء القطاعات والمديريات والمصالح والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة بإخطار الموظفين والعمال لديها بمواعيد الصرف المحددة خوفاً من التزاحم وتطبيقاً للأجرءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

وناشدت «المالية» في الكتاب الدوري كل الموظفين والعاملين بالدولة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا التي تتبعها الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، خصوصاً أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل في تغذية الماكينات المنتشرة في ربوع الجمهورية بمرتبات الموظفين لتكون جاهزة منعاً لتكدس وتزاحم الموظفين على الماكينات.